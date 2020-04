“Noi colpiti da Coronavirus, abbandonati e trattati da untori”: la famiglia di Cassari di Nardodipace scrive al sindaco

Di seguito, pubblichiamo la lettera della famiglia di Cassari di Nardodipace colpita da Coronavirus inviata al sindaco Antonio Demasi ed alla nostra redazione:

Carissimo sig. Sindaco,

ho deciso di scriverLe la presente per esprimerLe direttamente la mia posizione, oltre a tentare di rappresentarLe il mio stato d’animo, riguardo la gestione della situazione riguardante il COVID-19 nel territorio da parte Sua, in qualità di Autorità Locale Sanitaria ancor prima che di Primo Cittadino di Nardodipace, e di tutta l’Amministrazione Comunale.

Credo di non trovare in questo momento le giuste parole per parteciparLe l’amarezza mia e di tutta la mia famiglia per il trattamento da veri e propri “untori” di romanzesca natura che Lei e i suoi collaboratori ci avete riservato, emarginandoci e discriminandoci come se aver avuto la ventura di imbatterci nella brutta bestia che sta sconvolgendo il mondo intero sia stata una libera e dissennata scelta di ognuno di noi.

Nella piccola Comunità di Cassari sono circolate sin da subito, infatti, le assurde accuse che Lei avrebbe rivolto innanzitutto nei miei riguardi, rea, sembrerebbe a Suo dire, di aver circolato liberamente, e senza alcun rispetto per la salute degli altri, per l’intero paese sino alla data del collocamento in quarantena di tutta la mia famiglia. Se ciò rispondesse al vero, signor Sindaco, allora la Sua posizione istituzionale, prima, ed il suo comportamento da nostro concittadino, poi, risulterebbero a dir poco inqualificabili!

È a Lei noto più di ogni altro quanto la grave sciagura che ha colpito anni fa la nostra famiglia per la prematura scomparsa di un mio caro, peraltro anche a Lei molto vicino, abbia segnato ogni membro della mia famiglia, e più di ogni altro me stessa, inducendomi ad interrompere sin da allora, affranta dal dolore, ogni forma di interazione e di partecipazione sociale! Io praticamente non esco oramai più di casa, se non per particolari e rare motivazioni, ed è dunque assai improbabile che io possa aver scorazzato imperterrita per le vie del centro abitato, come sembrerebbe Lei abbia riferito a più persone, incurante del contagio che mi aveva pervaso.

Se quelle sprezzanti parole risultassero corrispondere realmente alle parole da Lei proferite e diffuse nella Comunità, allora ritengo che Lei in un momento così drammatico come questo abbia perso anche quel minimo di umanità che forse Le era ancora rimasto nel cuore! Nessuno di noi vorrebbe minimamente credere a tali ignobili accuse, tuttavia il Suo comportamento da quel momento e sino all’istante in cui scrivo non volge certamente in senso contrario: non una parola di conforto da parte Sua, di incoraggiamento, di sostegno per la ulteriore sciagura abbattutasi oggi sulla nostra casa! Né una telefonata, quanto meno istituzionale, è a noi giunta da Lei, o dal Comune, anche solo per informarsi delle nostre condizioni di salute e offrire, magari, una mano di aiuto. Siamo rimasti chiusi in casa per quattordici giorni privi di ogni minima assistenza, andando avanti solo grazie alle cure di qualche premuroso parente che, con le dovute precauzioni, ci ha garantito almeno il sostentamento in queste lunghissime giornate in cui, altrimenti, sarebbero di colpo venuti meno anche i fabbisogni più elementari!

Eppure, signor Sindaco, Lei avrebbe tutti gli strumenti per fare fronte, specialmente in una situazione emergenziale come questa, a simili situazioni. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che sin da quando è iniziata tutta questa situazione legata al coronavirus un presunto responsabile di una locale associazione di Protezione civile si accompagni costantemente agli agenti della Polizia Locale, viaggiando nell’auto di servizio e addirittura eseguendo controlli assieme a loro sul rispetto delle misure anticovid, non comprendendosi però a che titolo e soprattutto con quale autorità! Non si comprende, peraltro, se egli agisca in nome e per conto dell’associazione – che in alcun modo è stata investita, invece, per l’espletamento della pur minima attività -, ovvero a titolo personale, circostanza, quest’ultima, che apparirebbe a dir poco intollerabile! Eppure, signor Sindaco, pur volendo credere che questo “responsabile” della Protezione civile sia stato incaricato da Lei a prestare la propria collaborazione, oppure stia agendo in maniera del tutto volontaria, ritengo che non sarebbe sicuramente compito suo sfilare con aria da sceriffo per il centro abitato, bensì occuparsi, assieme agli altri associati, di espletare le naturali funzioni proprie della organizzazione che dovrebbe rappresentare: prestare cura e soccorso a coloro che versano nelle più gravi condizioni di disagio in questa particolare circostanza, quali malati, anziani, disabili e cittadini in evidente difficoltà economica, occupandosi evidentemente di fare la spesa per conto loro, approvvigionarli di medicinali e procurare generi alimentari per i più bisognosi. Soprattutto, occuparsi di sostenere quelle famiglie come la mia, peraltro l’unica in tutto il territorio comunale, colpita dal terribile male e che con grande difficoltà, impedita ovviamente di uscire di casa in assoluto, tenta di superarlo rimanendo in vita!

Invece, solo parate e chiacchiere in libertà, chiacchiere che offendono la dignità ed il decoro delle persone già oppresse dai propri problemi e che, in questo frangente, farebbero certamente a meno di accuse infondate e gratuite!

Eppure, signor Sindaco, Nardodipace non è Bergamo, né Milano! Nardodipace, ed in particolare la frazione Cassari, conta solo una manciata di famiglie, una condizione certamente più agevolmente gestibile da parte Sua rispetto al Suo omologo milanese Sala.

Eppure, caro signor Sindaco, nonostante la mia sia stata sinora l’unica famiglia contagiata di Nardodipace, da parte Sua rimbomba un assordante silenzio! Lo stesso silenzio, però, che, se le voci circolanti rispondessero al vero, non ha osservato al momento del nostro collocamento in quarantena, quando per l’intero paese la mia famiglia veniva accusata di irresponsabile pericolosità sociale.

Tengo profondamente a porgerLe le mie congratulazioni, signor Sindaco, perché devo proprio riconoscerLe di aver sinora svolto il Suo ruolo con grande capacità amministrativa e, soprattutto, con profondo senso civico e con una ineguagliabile umanità! La mia famiglia Le sarà per sempre immensamente grata perché, si sa, è proprio nei momenti di difficoltà e di bisogno che si vede chi ti sta realmente vicino e, soprattutto, è proprio in tali circostanze che emerge l’indole vera di ognuno di noi!

E’ stato davvero un Primo Cittadino esemplare, per la mia famiglia e per tutta la Comunità di Nardodipace. Del resto, di un Sindaco e di una Amministrazione comunale che per oltre un mese da quando è scoppiata la grave emergenza sanitaria sono completamente spariti, ritirandosi rigorosamente a casa e disinteressandosi di quanto accadeva al loro stesso popolo, cosa ci saremmo dovuti aspettare? Di un Sindaco che in questo delicato momento ha completamente abbandonato il territorio, delegando il controllo e le decisioni ad Istituzioni deputate ad assolvere ben altri compiti, cosa ci saremmo dovuti aspettare? Di un Sindaco che dopo oltre un mese di assenza dal Municipio fa sterilizzare i locali prima di entrare, incurante del fatto che sino ad allora fedeli e laboriosi dipendenti hanno coraggiosamente continuato a svolgere il proprio dovere sempre in quegli stessi locali impuri, cosa ci saremmo dovuti aspettare?

Egregio signor Sindaco, in questo preciso momento la Comunità di Nardodipace, da sempre abbandonata da Dio e dallo Stato, si sarebbe aspettata almeno che colui che è stato scelto dal popolo a guidarne le sorti fosse degno ed all’altezza della situazione. È evidente, invece, che non sia così e ciò, mi creda, addolora tantissimo tutti noi, tanto quanto addolora la mia famiglia per il misero trattamento, ingiustificabile ed immeritato, che ha ritenuto di riservarle.

Grazie, allora, signor Sindaco, e Le auguro di vero cuore che Lei non debba mai trovarsi nella nostra stessa nostra situazione, che Lei non debba mai passare momenti cosi’ duri e difficili come quelli che in questi giorni abbiamo vissuto noi, perché forse solo in quella circostanza potrebbe finalmente comprendere quanto ignobile possa essere a volte l’animo umano.

Nardodipace, 20 aprile 2020

Con la stima e l’affetto di sempre,

La famiglia Franzè di Cassari