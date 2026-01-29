Noemi Palermo: “La Puliservice guarda in alto, puntiamo alla promozione”

Una striscia di vittorie che sembra non finire mai, la vetta solitaria della classifica e il passaggio del turno in Coppa Calabria “Memorial Sorrenti”: per la Puliservice Reggio Calabria nel campionato di Serie C Femminile, questo è un momento magico. A raccontarlo è una delle protagoniste di questa cavalcata, la giovane “opposto” Noemi Palermo, che in queste settimane sta diventando un punto di riferimento sempre più solido per la sua squadra.



«Sta andando bene», conferma Noemi con un sorriso carico di soddisfazione, quando le si chiede del percorso finora. Un cammino quasi perfetto, segnato da un solo punto perso in avvio di stagione. «Siamo una squadra ultimamente molto più compatta dell’inizio. Stiamo raggiungendo un equilibrio che prima mancava, ma su cui lavoriamo piano piano e che adesso stiamo riuscendo a trovare».

Un equilibrio che si vede in campo ed ha trovato una delle sue espressioni più belle proprio nell’ultima, importante partita. Anche il mister Giglietta ha sottolineato la crescita personale di Noemi, che nell’ultima occasione ha giocato una partita di grande spessore. «Sì, io sto crescendo», ammette la giovane opposto. «L’ultima gara è stata tranquilla, abbastanza semplice rispetto ad altre, ma comunque siamo riuscite a mantenere una mentalità e una concentrazione che a volte è molto difficile da tenere costante».

Ora si guarda avanti, verso la seconda fase del campionato, che si prospetta più combattuta. «È una fase un po’ più tosta, con più competitività», prevede Noemi. «Però ce la metteremo tutta».

In questo percorso di crescita, chi sono i punti di riferimento per una giovane come te? A chi si ispira per assorbire i segreti del volley? «Tante nella nostra squadra», risponde senza esitazione. «Federica Perri, ma anche altre che sono comunque grandi, hanno una determinata esperienza. Però imparo un po’ da tutte, dal Capitano Suelen Oliveira a seguire, perché puoi sempre apprendere qualcosa da tutti, anche dalle più piccole».

Dove può arrivare questa Puliservice così compatta e in forma? Noemi non ha dubbi: «In alto. Puntiamo alla promozione».