Noemi Canino della Kairos Nuoto Lamezia conquista una straordinaria medaglia di bronzo a Tokyo

È bronzo a Tokyo per Noemi Canino. Un risultato straordinario, coronato da una medaglia storica, quello conquistato dall’atleta della Kairos Nuoto Lamezia, che si va ad aggiungere a un già ricco palmares. Proprio questa mattina, dopo essere stata convocata con la nazionale italiana, Noemi ha gareggiato nella staffetta 4×100 stile libero insieme alle compagne d’avventura Somenzi, Scotto di Carlo e Maragno e, con un tempo pari a 4:06.37, le atlete Azzurre sono riuscite a portare l’Italia sul podio dei Deaflympics 2025, le olimpiadi per sordi che si stanno disputando in questi giorni in Giappone.

Un’enorme emozione, quella che Noemi ha regalato oggi alla società che guida la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, consapevole di quanto questo traguardo sia frutto di una costanza e una forza che vanno ben oltre l’allenamento fisico.

Guidata dai mister Vanni Celano e Francesco Strangis e tesserata con la FSSI, la Federazione nazionale di nuoto per sordi, Canino aveva partecipato ai Deaflympics anche nel 2022 ed era riuscita a far suoi un argento e un bronzo. Già campionessa mondiale e record europeo, Noemi incastona con questo terzo posto la nuova avventura alle olimpiadi di Tokyo.