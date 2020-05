“Niente Tosap per il 2020 a bar e ristoranti”: Delfino e Quartuccio dalla parte del mondo produttivo

“Apprendiamo delle lodevoli intenzioni del Governo che – dichiarano Delfino e Quartuccio –, nel prossimo Consiglio dei ministri previsto a breve, adotterà un piano da 3,5 miliardi di euro di interventi utili a ristorare le perdite di gettito là dove si sono effettivamente verificate”.



“Nella fattispecie – osservano i due consiglieri comunali di Reggio Calabria– riteniamo doveroso richiamare l’attenzione sulla previsione, da parte del provvedimento, di rendere gratuita previa autorizzazione l’occupazione di suolo pubblico per tutto il 2020 in modo da sostenere il rilancio delle attività produttive. È utile specificare che il fondo servirà anche a rendere ristoro per i mancati introiti ai Comuni che cederanno suolo alle imprese attraverso le forme individuate dagli uffici preposti”.

“Grazie a questa intuizione del Governo – continuano Delfino e Quartuccio – i Comuni, che da sempre rivestono un ruolo importante per i cittadini essendo gli enti locali più vicini, potranno assegnare a bar e ristoranti spazi oggi occupati per esempio dalle strisce blu per i parcheggi a pagamento, così da facilitare la ripresa delle attività economiche in vista della probabile riapertura del 18 maggio.

Non solo gratuità degli spazi pubblici, dunque, ma anche maggiorazione di questi”.

Da orgogliosi amministratori di Reggio Calabria, – esclamano i consiglieri – non possiamo che accogliere con favore il provvedimento che, alla luce delle innumerevoli difficoltà riscontrate dal mondo economico e produttivo, risulta essere un tassello certamente utile per la ripresa, il rilancio e lo sviluppo delle attività economiche che, detto con estrema chiarezza, sono quelle che più hanno subito e stanno continuando a subire gli effetti dell’emergenza sanitaria”.

“L’Amministrazione comunale – concludono i consiglieri – sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per sostenere il rilancio della città in tutti i suoi fronti attraverso una comunione d’intenti con istituzioni, realtà associative e società civile”.