Nicotera, nominato il Coordinatore comunale della Lega Giovani

“Cresce la Lega in provincia di Vibo Valentia, a Nicotera, infatti, è stato nominato il Coordinatore Comunale della Lega Giovani”.

A darne notizia è il responsabile cittadino Antonio Macrì: “Ieri sera, dopo la riunione provinciale tenutasi nella sede di Vibo Valentia, dove è stata riconfermata la mia figura di Coordinatore cittadino di Nicotera, era presente anche il militante Albino Larocca, che nella stessa giornata è stato investito della carica di Coordinatore della Lega Giovani di Nicotera.

La nomina è arrivata in comune accordo tra il sottoscritto e il Coordinatore regionale dei Giovani, Carmine Bruno, che ha fortemente voluto questa figura in quanto si tratta di uno dei militanti più attivi”.

“Il partito – gongola Macrì – si sta strutturando sul territorio regionale e le adesioni crescono ogni giorno.

Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo su tutto il territorio, per me questa è una soddisfazione: vedere crescere all’interno del partito uno dei miei ragazzi volenterosi è un grande traguardo.

Il nuovo responsabile giovanile avrà il compito di raccogliere i ragazzi che, ahimè, oggi si sentono lontani dalla politica, organizzare una squadra che operi per il bene del territorio e lavorare alla crescita del partito che oggi è il primo partito in Italia”.