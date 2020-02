Nicotera, incendio si estende fino ai contatori di gas metano: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12.50 circa a Nicotera in via Barriera per un incendio di spazzatura.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato ad una catasta di legna depositata su terreno privato in adiacenza alla spazzatura ed ha interessato alcuni contatori del gas metano.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio impedendo che lo stesso causasse la fusione delle tubazioni di polietilene con successiva fuoriuscita di gas metano.

I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per la messa in sicurezza dell’area, in attesa del personale addetto alla manutenzione della rete del gas.