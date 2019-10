Nicotera, il sindaco Marasco fa il punto sui lavori promossi dall’Amministrazione comunale

“Grazie all’ottimo lavoro profuso dall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Vecchio e all’ufficio tecnico comunale, siamo riusciti a completare una serie di lavori importanti per la nostra comunità”.

Con queste parole Giuseppe Marasco, primo cittadino di Nicotera, tira le somme degli interventi che l’Amministrazione comunale ha operato sul territorio della cittadina tirrenica. “Con il nostro intervento – afferma – abbiamo apportato importanti migliorie sulla rete idrica della frazione marina, ricordo poi i lavori svolti al pozzo in località Santa Barbara per i quali abbiamo sostenuto una spesa di 12.500 euro, inoltre abbiamo migliorato il muro di cinta della scuola materna del centro e riqualificare le case popolari di via San Francesco”. Molti degli interventi rientrano nel progetto di riqualificazione post alluvione, i cui fondi sono stati stanziati per un pacchetto di interventi specifici: la sistemazione della strada Preitoni – Britto e quella dell’Agnone, oltre alla raccolta delle acque bianche in viale San Francesco, per la cifra di 200.000 euro per ciascun lavoro. “Un altro motivo di orgoglio di questa Amministrazione – aggiunge il sindaco – riguarda i miglioramenti che apporteremo agli istituti scolastici cittadini, a partire dalla scuola elementare per la quale abbiamo predisposto i lavori strutturali, ma anche i controlli sismici che ripeteremo sulle altre scuole, materna e secondaria di primo grado, grazie ai 70.000 euro stanziati dal MIUR”. Marasco ci tiene, inoltre, a sottolineare che è in corso di definizione la pratica per il completamento dei lavori al palazzetti dello sport (150.000 euro), anche se la lista degli interventi è davvero lunga: dai lavori di bitumazione delle strade alla riparazione delle rete elettrica stradale, dalla ristrutturazione della caserma dei Carabinieri alla realizzazione del muro di cinta dell’isola ecologica, per non parlare del censimento dei contatori Enel di proprietà comunale, l’espletamento della gara per la manutenzione e la sorveglianza del depuratore di Comerconi, la gara per la gestione dei quindici impianti di sollevamento comunali, la gara per l’illuminazione dell’isola ecologica, la gara per la manutenzione delle centrali termiche delle scuole cittadine, la gara per la manutenzione della rete della pubblica illuminazione cittadina, la gara per la manutenzione della rete idrica e fognaria, la gara per la manutenzione del Fosso San Giovanni e quella per la pulizia delle spiagge, mentre è stata inoltrata richiesta all’Enel per attivare l’impianto di sollevamento in località Vasia. “Stiamo dando il massimo – sottolinea Marasco – e crediamo di aver impresso una nuova direzione di marcia alla nostra città, pur consapevoli che c’è ancora molto da fare nei mesi a venire”.