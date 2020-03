Nicotera. Dichiarati incandidabili Pagano e Mollese, corretto l’operato di Polito

Nella giornata di ieri è stato emesso dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia il decreto sulla richiesta di incandidabilità degli ex amministratori della ex Giunta comunale di Nicotera e dell’ex sindaco Francesco Pagano, avanzata dal Ministero dell’Interno per infiltrazioni mafiose.

Il Tribunale ha dichiarato l’ex sindaco e l’ex vicesindaco Francesco Mollese incandidabili per una tornata elettorale. Esito opposto l’ex assessore ai lavori Pubblici Federico Antonio Polito difeso dall’avvocato Domenico Tripaldi del foro di Vibo Valentia, considerando corretto il suo operato all’interno dell’Amministrazione disciolta.

Il Comune di Nicotera è stato al centro della cronaca per i fatti legati all’atterraggio dell’elicottero in piazza con a bordo una coppia di sposi. Tali fatti sono stati oggetto di attenzione della relazione prefettizia e posti a fondamento dello scioglimento dell’Ente.

Per l’ex assessore ai Lavori pubblici Polito “è stato un importante risultato”.