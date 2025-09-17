Nicola Zingaretti a Serra San Bruno a sostegno di Luigi Tassone e del Partito Democratico

Il Partito Democratico si prepara a un importante appuntamento pubblico a Serra San Bruno, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 19, in Piazza Monsignor Barillari in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria.

L’iniziativa, organizzata e promossa da Luigi Tassone, candidato al Consiglio regionale con il Partito Democratico a sostegno di Pasquale Tridico, vedrà la partecipazione straordinaria di Nicola Zingaretti, capogruppo PD al Parlamento Europeo, figura di riferimento nazionale del partito e voce autorevole del centrosinistra.

La serata si aprirà con i saluti di Biagio Damiani (Segretario di circolo), Teresa Esposito (Segretaria provinciale PD Vibo Valentia) e Nicola Irto (Segretario regionale PD).

Seguiranno gli interventi di Luigi Tassone, che illustrerà le proprie proposte per il territorio e per la Calabria, e di Nicola Zingaretti, che porterà il sostegno del gruppo europeo e del Partito Democratico alla sfida regionale.

All’incontro prenderanno parte inoltre sindaci, amministratori locali e dirigenti del Partito Democratico, testimonianza concreta di una comunità politica che si mobilita e si riconosce in un progetto di rinnovamento e sviluppo per la Calabria.

“La presenza di Nicola Zingaretti – dichiara Luigi Tassone – rappresenta un segnale importante per la nostra comunità e per tutta la Calabria: il PD è unito e determinato a costruire un’alternativa credibile e concreta per il governo regionale. È il momento di dare voce ai cittadini, ai territori interni e a chi vuole una Calabria più giusta, solidale e proiettata verso il futuro”.

L’incontro si preannuncia come un momento di confronto e partecipazione, aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare il percorso politico del Partito Democratico e di condividere idee e proposte per il rilancio della regione.