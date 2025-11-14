Nicola Piovani e il Gran Duo Italiano protagonisti del weekend musicale a Crotone

14 Novembre 2025 Redazione Attualità 0

Sabato 15 novembre, alle 20.30, sul palco del Teatro comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone si esibirà il musicista e compositore Premio Oscar Nicola Piovani con “Note a Margine”, uno spettacolo autobiografico che fonde musica dal vivo e racconto autobiografico. Il Maestro condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sul palco, insieme a Piovani al pianoforte, ci saranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso, Vittorino Naso alle percussioni.

È uno degli appuntamenti più attesi della 45ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, ideata dal direttore artistico Fernando Romano e dalla presidente della Beethoven Acam Maria Rosa Romano. Piovani, artista poliedrico che ha espresso la sua creatività in diversi generi musicali – dalla musica di scena alla commedia musicale, dalle colonne sonore di film all’opera lirica – torna in scena con uno straordinario racconto in musica. Ha scritto oltre 250 colonne sonore e vinto numerosi premi, tra cui il Premio Oscar nel 1999 per “La Vita è Bella”, 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 2 Premi Ennio Morricone, 3 Globi d’oro, Premio Festival del Cinema Europeo, Sound Stars Award alla carriera.

Sulla scia di memorie e aneddoti, Nicola Piovani in “Note a margine” ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani, il quale ha sottolineato: “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”.

Gli ultimi biglietti rimasti possono essere acquistati su Diyticket e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.

Prosegue così la Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven Acam, è finanziata da Ministero della Cultura – Dipartimento dello Spettacolo, Regione Calabria, Fondazione Carical, con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone.

Domenica 16 novembre, alle ore 19.00, all’Auditorium S. Pertini, si terrà il concerto “Un gran Violino a 5 corde” del “Gran Duo Italiano”, composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso”. Insignito nel 2011 del Premio Mediterraneo dalle più alte cariche dell’Unione Europea per il lavoro di ricerca musicologica, riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico-musicale italiano, il “Gran Duo Italiano” ha portato la propria musica in oltre 20 Pasi del mondo. A Crotone presenterà un concerto esclusivo per “gran violino a 5 corde” e pianoforte, un viaggio musicale imperdibile che vede protagoniste le opere riscoperte e documentate con incisioni discografiche in prima mondiale, di compositori del ’900 italiano. Tutto il repertorio selezionato per l’importante occasione verrà eseguito con il “gran violino a 5 corde” che rappresenta una vera e propria innovazione strumentale nata da un’idea di Mauro Tortorelli e realizzata su commissione dalla Liuteria Jonica di Montegiordano, in provincia di Cosenza. Uno strumento unico al mondo, capace di possedere contestualmente i registri del violino e della viola grazie all’aggiunta di una quinta corda, corrispondente alla corda più grave della viola.

