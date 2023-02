Nevicata a Serra San Bruno: le foto e l’avviso alla popolazione

Circa quindici centimetri di neve sono caduti nel corso della notte andando ad imbiancare la cittadina della Certosa. I fiocchi neve stanno continuando a posarsi sul terreno e anche per la serata dovrebbero permanere queste condizioni. Sulla base del messaggio di allertamento diffuso dall’Arpacal (allerta arancione), il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha emesso un avviso alla popolazione affinché sia prestata la necessaria attenzione e non ci si metta in viaggio se non strettamente necessario. Di seguito, l’avviso completo e il reportage fotografico: