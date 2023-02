Neve nell’entroterra vibonese: Nardodipace senza collegamenti, sotto controllo la situazione a Serra San Bruno

Il prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, ha convocato e presieduto nella mattinata odierna il Centro Coordinamento Soccorsi per operare un punto di situazione sulle criticità connesse alle precipitazioni nevose in corso.

“Attualmente – viene spiegato dalla Prefettura – non si registrano particolari difficoltà per la popolazione ma la situazione resta monitorata costantemente e il C.C.S. si intende permanentemente allertato fino a cessata emergenza”. La perturbazione che si è abbattuta sulla Calabria ha colpito le zone montane ma con effetti diversi a seconda delle zone: mentre a Nardodipace i disagi sono abbastanza gravi (paese isolato e frazioni senza energia elettrica), la situazione sembra sostanzialmente sotto controllo a Serra San Bruno, dove si riesce a circolare per le vie del paese. Il servizio per i dializzati è stato regolarmente erogato e non si registrano allo stato particolari criticità. L’attenzione è rivolta anche al possibile abbassamento delle temperature nelle ore notturne che potrebbe rendere scivoloso l’asfalto.