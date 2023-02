Neve a Serra, scuole chiuse anche venerdì e sabato

Il persistere degli scenari di rischio, che prevedono accumuli moderati o abbondanti di neve, ha spinto il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, a emettere una nuova ordinanza per disporre la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per le giornate di venerdì e sabato. Nell’atto viene rilevato che “sussistono condizioni di rischio per la pubblica incolumità derivanti dalla compromessa viabilità anche a causa di possibili gelate”.