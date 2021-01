“Nessuno rimanga indietro”: un concreto sostegno per famiglie e studenti dell’Istituto Superiore di Serra San Bruno

Si intitola “Nessuno rimanga indietro” ed è stato finanziato con fondi Pon dell’Unione Europea (codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-65) il progetto che consentirà alle studentesse e agli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2021-2022 l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno di usufruire di un sostegno concreto per i loro studi.



Con tale progetto sarà, infatti, possibile avere in comodato d’uso dispositivi digitali per la Didattica Digitale Integrata e dotare gli alunni di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari e anche materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES).

Come è sottolineato nella lettera di autorizzazione per l’esecuzione del progetto, questo programma operativo ha come proprio obiettivo il “miglioramento delle competenze chiave degli allievi e il potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) anche tramite percorsi on-line” e concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. Lo scopo generale è quello di contrastare le situazioni di “povertà educativa” degli allievi supportando le scuole nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in stato di disagio economico anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.