“Nessun caso di Covid-19 nel reparto di Ostetricia di Vibo”: la dottoressa Ermio spazza via le voci “allarmanti”

Il direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dottoressa Lia Ermio, dopo essere venuta a conoscenza del dilagare sui social network e nell’opinione pubblica di false e allarmanti notizie circa lo stato di salute di alcuni colleghi medici operanti nel suo reparto, smentisce categoricamente “questa presunta notizia che, in realtà, è solo una evidente fake news”.

“È dunque doveroso informare la cittadinanza – spiega – e chiarire che non vi è alcun caso positivo al Covid-19 tra il personale medico di Ostetricia e Ginecologia. Il reparto risulta regolarmente aperto all’utenza e tutti i suoi servizi sono attivi, nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle norme precauzionali attualmente vigenti, a tutela della salute dei vibonesi.

Questa smentita – conclude – si accompagna alla preghiera del personale del reparto, rivolta a tutta la cittadinanza, di evitare, in futuro, di alimentare psicosi e di mettere in giro false notizie che risultano tanto più dannose e nocive quanto più riguardano il presidio ospedaliero che, soprattutto in questo momento di grave difficoltà, rappresenta un punto di riferimento essenziale per la città e deve essere sostenuto e rafforzato dalla buona volontà e dalla fiducia di tutta la cittadinanza, non certo sospettato di omettere comunicazioni di fondamentale importanza per la salute collettiva”.