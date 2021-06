Nesci è convinta: “Da Paola a Reggio dovrà essere potenziata la linea ferrata costiera”

“Nella mattinata odierna ho partecipato al Consiglio comunale aperto della città di Paola” rende noto la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. “La linea Salerno-Reggio Calabria rappresenta una delle infrastrutture più rilevanti per i collegamenti nazionali, nonché europei, e lo strumento indispensabile per lo sviluppo del Sud” – prosegue l’esponente del Governo, che aggiunge:

“Non a caso, il PNRR prevede, nell’ambito della Missione 3 dedicata alle ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’, un investimento di 11,2 miliardi complessivi specificamente destinato ai collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci a lunga percorrenza, che include interventi sulla Salerno-Reggio Calabria”. Sulla scorta di quanto riportato da Nesci: “Tali interventi sono finalizzati ad assicurare un’Alta Velocità effettiva e riguardano prioritariamente tre progetti: il tratto Battipaglia-Praia a Mare, che seguirà il tratto autostradale onde evitare un impatto sulla costiera del Cilento e offrendo al contempo uno snodo importante sulle direttrici Nord/Sud ed Est/Ovest; il tratto Praia a Mare-Tarsia, per offrire uno snodo verso Sibari e la tratta Jonica; la nuova galleria ferroviaria tra Paola e Cosenza”. “Da Paola in giù – prosegue la sottosegretaria – è a mio avviso auspicabile investire sulla riqualificazione dell’attuale linea ferrata costiera, adeguandola all’Alta Velocità, piuttosto che idearne una nuova nell’entroterra”. Sempre a giudizio della sottosegretaria: “È inoltre necessario intervenire sulla dorsale Jonica, attraverso opportuni interventi di elettrificazione nonché di sistemazione idrogeologica di diversi tratti che passano sulla fascia costiera, da finanziare con risorse europee, nazionali e regionali”.