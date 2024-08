Neri (Lega) mette nel mirino Amministrazione Comunale e Metropolitana per una Delibera di Ferragosto “dai contorni non ben definiti”

“Il modus operandi di questa Amministrazione, purtroppo, non cambia. Le conferme non mancano e l’ultima arriva a ridosso di Ferragosto allorquando, quatta quatta, fa capolino la Delibera di Giunta che finanzia quattro associazioni al di fuori di ogni avviso pubblico, anzi ad integrazione di avvisi pubblici ampiamente scaduti, il che forse è ancora peggio.

Con la Delibera di Ferragosto n. 149 del 14/08/2024, presieduta dal sindaco e partecipata dal vice Segretario Generale, l’Amministrazione ha finanziato 4 associazioni per la realizzazione di altrettanti spettacoli culturali, volti a valorizzare alcune zone periferiche della città, erogando in loro favore ben oltre 30.000 euro, tratti dal PON Metro Plus 2021-2027 nell’ambito del progetto “Distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”. Ben venga la valorizzazione delle periferie, se fosse davvero una priorità ne saremmo tutti ben lieti. Ma – purtroppo – mentre le periferie a Reggio soffrono la sete e la mancanza di servizi essenziali, questa Amministrazione continua ad usarle come specchietto per le allodole dietro il quale celare atti controversi, come questa Delibera di Ferragosto n. 149. In questa Delibera si legge, infatti, che il 19 Luglio 2024 la Giunta ha approvato il programma definitivo delle manifestazioni da inserire nell’Estate Reggina 2024 e che ben dopo la scadenza dell’avviso dell’Estate Reggina sono arrivate a Palazzo San Giorgio 4 richieste da parte di 4 associazioni per realizzare eventi estivi a matrice culturale. Le richieste sono pervenute tra il 5 ed il 12 Agosto, quando ormai il programma dell’Estate Reggina era stato già definito ed anche presentato ed il relativo avviso era ampiamente scaduto. Ma c’è di più. Sempre in quella Delibera c’è scritto che l’Ufficio di Staff del Sindaco, in accoglimento delle 4 richieste, ha dato mandato di avviare “con celerità” le procedure finalizzate alla realizzazione degli spettacoli proposti dalle 4 associazioni, che sarebbero confluiti nel programma “Estate reggina 2024”. E’ evidente che qualcosa non torni e che alcune domande, come si suol dire, sorgano spontanee: come mai sono state finanziate con oltre 30.000 euro del PON METRO PLUS solo le richieste di quelle quattro associazioni e non si è data la possibilità, con apposito bando pubblico, a tutte le associazioni che operano nelle periferie della nostra città di presentare proposte culturali ed essere finanziate allo stesso modo? Come mai lo staff del sindaco ha accolto quelle richieste pur essendo giunte dopo la scadenza del bando “Estate Reggina” e dopo la definizione del programma? Da quando uno Staff del Sindaco può accogliere o rigettare richieste? Come è possibile che le richieste delle 4 associazioni, pur pervenute ampiamente dopo la scadenza del bando dell’”Estate Reggina, siano “confluite” all’interno dell’”Estate Reggina”? I fondi Europei del PON METRO PLUS, stanziati dall’Unione Europea per sostenere programmi di rigenerazione urbana, contrasto al disagio socio-economico e abitativo, mobilità «green», inclusione e innovazione sociale, accesso all’occupazione, possono essere usati per finanziare spettacoli?

Ma c’è di più. Nella Delibera di Ferragosto si legge che le 4 associazioni hanno comunicato di aver acquisito la disponibilità di alcuni artisti ad eseguire spettacoli musicali e che questa comunicazione è stata mandata da tutte le associazioni nella medesima data, ossia il 14 agosto, stessa data della Delibera di Giunta. Altro elemento che potremmo definire singolare è che ben due di questi 4 eventi musicali si sono svolti addirittura prima della pubblicazione della Delibera n. 149, avvenuta il 19 Agosto, come è dato evincere dall’Albo Pretorio dell’Ente.

Ma le sorprese, ahinoi, non finiscono qui. Sempre in questa Delibera che sindaco e vice Segretario Generale hanno avallato, si afferma che ai fini della realizzazione dei quattro spettacoli si sarebbe attinto all’elenco delle proposte di spettacolo tenuto dalla Città Metropolitana e definito con determina n. 306 del 10.06.2024. Questo elenco, seppur definito e chiuso a Giugno, tuttavia, è stato integrato il 14 agosto! Anche qui le domande sorgono spontanee: ma che necessità c’era da parte della Città Metropolitana di integrare ulteriormente un elenco che già annovera decine di artisti validi, elenco peraltro già definito a Giugno? Ai fini di questa integrazione del 14 Agosto, si è nuovamente riunita la Commissione di Valutazione delle proposte di spettacolo per l’anno 2024 in Città Metropolitana, oppure si è proceduto in sua assenza?

Domande che connotano l’ennesimo atto politico che tutto sembra, fuorché ispirato al corretto agire amministrativo. Se fosse stato indetto un Avviso Pubblico, certamente tante altre associazioni – senza nulla togliere a quelle finanziate – avrebbero potuto partecipare e contribuire alla crescita culturale e sociale delle periferie della nostra città. Ma è stato loro precluso.

Ringrazio sin da ora il presidente Massimo Ripepi per aver accolto la richiesta di scandagliare a dovere quest’atto nella Commissione Controllo e Garanzia, da lui presieduta. Da consigliere comunale e Metropolitano presenterò appositi accessi agli atti per acquisire la documentazione necessaria a far luce su questa ennesima vicenda dai contorni – politici ed amministrativi – non ben definiti”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’avvocato Armando Neri, consigliere comunale e metropolitano (Lega).