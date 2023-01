Nello scantinato di un 61enne i Carabinieri trovano pugnali, 1500 cartucce, 20 chili di pallini in piombo e 10 chili di polvere da sparo

A Cataforio, frazione di Reggio Calabria, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 61enne per detenzione abusiva ed omessa custodia di armi.



I militari hanno sorpreso l’uomo detenere illegalmente all’interno dello scantinato della propria abitazione, uno stiletto, tre pugnali, 1500 cartucce di vario calibro, 20 chili di pallini in piombo per munizioni da caccia e quasi 10 chili di polvere da sparo.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre si è proceduto al ritiro cautelativo per le altre armi regolarmente detenute.

Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale