Nella Ragioneria di Serra San Bruno nasce l’indirizzo Informatico

All’inizio e per decenni era per tutti la Ragioneria. Poi ha assunto il nome di Istituto Tecnico Commerciale. Infine, con la più recente riforma, è diventato Istituto Tecnico Economico – Amministrazione Finanza e Marketing. Ciò che in tutti questi anni non ha avuto, invece, mutamenti è stata la capacità di formare intere generazioni di giovani di Serra San Bruno e di tutto il territorio delle Serre, che negli anni hanno trovato nella prosecuzione degli studi universitari, nel mondo del lavoro e delle professioni quello sbocco a cui la “loro” Ragioneria li aveva preparati.



Nasce ora, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, il nuovo indirizzo Informatico (denominazione tecnica: Sistemi Informativi Aziendali), che andrà ad affiancare l’indirizzo già esistente di Amministrazione, Finanza e Marketing e darà la possibilità di una duplice scelta ai ragazzi del territorio, mettendo la “vecchia” Ragioneria ulteriormente al passo con i tempi, vista l’esigenza, ormai diffusa a ogni livello della vita economica, sociale e quotidiana, di essere sempre più esperti e competenti nell’ambito dell’informatica. La nascita di questo nuovo indirizzo è stata resa possibile dall’operosa collaborazione tra tre diversi enti territoriali: l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno che, in seguito a delibera degli Organi collegiali, ha formulato la proposta nell’ottica dell’arricchimento della propria offerta formativa, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno che ha accolto la proposta della scuola portandola anche all’attenzione dell’Ente provinciale e l’Amministrazione

Provinciale di Vibo Valentia, che l’ha approvata con delibera di martedì 11 gennaio. Gli alunni che attualmente frequentano la classe terza della secondaria di II grado per poter esercitare la scelta di iscriversi all’indirizzo Informatico dovranno barrare sul modulo di iscrizione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno in corrispondenza della dicitura “Tecnici – Economici – Biennio Comune” e indicheranno in un secondo momento, completata la fase delle iscrizioni, la loro preferenza per il nuovo indirizzo.