Nel weekend le Final Four di Coppa Calabria

Per l’edizione 2026 delle Final Four di Coppa Calabria, la manifestazione che assegnerà i titoli regionali di Coppa nelle categorie Serie C e D (sia maschili che femminili), porta con sé una grande novità: la denominazione ufficiale “Coppa Calabria powered by Sensation Profumerie”.

A fare da apripista a questo mese e mezzo di grandi emozioni saranno le formazioni di Serie C Femminile, pronte a darsi battaglia in uno scenario d’eccezione: il PalaCalafiore di Reggio Calabria.



La SportSpecialist, host dell’evento, preannuncia un weekend di sport e spettacolo, impreziosito dalla cornice della partita di Serie A3 contro l’Aurispa DFV Lecce.

Il sipario si alza sabato 14 marzo con un doppio appuntamento: il pomeriggio si aprirà alle 17:00 con la prima semifinale, un derby tutto reggino tra la Puliservice, squadra appartenente proprio alla società Sportspecialist, e la New Teosidos Pediatrica. A seguire, non prima delle 19:00, scenderanno in campo per la seconda semifinale la Pallavolo Rossano e la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, pronte a giocarsi l’accesso all’atto conclusivo in una gara che si preannuncia altrettanto ricca di talento.

Il momento clou sarà domenica 15 marzo, con una vera e propria “domenica sottorete” per gli amanti della pallavolo. Il programma prevede un pomeriggio di grande sport che prenderà il via alle 18:00 con il match valevole per l’ultima giornata del campionato regolare di Serie A3 tra la Domotek Reggio Calabria, fresca vincitrice della Coppa Italia Del Monte di categoria, e l’Aurispa DFV Lecce. La squadra di casa scenderà in campo di fronte al proprio pubblico per un confronto di cartello contro i salentini, decisivo per conquistare la vetta della classifica in vista dei playoff promozione.

A prendere il testimone della festa, al termine della gara di A3 (intorno alle 20:30), saranno le due finaliste della Coppa Calabria di serie C femminile, che si contenderanno il primo trofeo stagionale.

L’intera manifestazione godrà di un’ampia copertura mediatica: tutti i match delle Final Four di Coppa Calabria saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav Calabria, con aggiornamenti costanti sui canali social del Comitato Regionale FIPAV.