Nel weekend di Ognissanti le gallerie “Limina” e “Torbido” della “Jonio Tirreno” rimarranno aperte

In previsione dell’aumento dei flussi di traffico legati agli spostamenti per la festività di Ognissanti, Anas sospenderà temporaneamente i lavori di riqualificazione nelle gallerie “Limina” e “Torbido” lungo la strada statale 682 “Jonio Tirreno”, in provincia di Reggio Calabria.



A partire dalla notte di venerdì 31 ottobre e fino a domenica 2 novembre compresa, le gallerie rimarranno aperte al traffico per agevolare la circolazione, anche nelle ore notturne, lungo l’importante arteria di collegamento tra i versanti ionico e tirrenico della regione. Resterà comunque attiva la limitazione al transito con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, all’interno della galleria “Torbido”.

Le modalità di gestione degli interventi e la sospensione temporanea delle lavorazioni sono state condivise di concerto con la Prefettura, la Regione Calabria e gli enti locali competenti.