‘Ndrangheta, sorpreso nel sonno il latitante Domenico Cracolici: era tra i 100 più pericolosi d’Italia

È finita nella notte la latitanza di Domenico Cracolici, elemento di spicco della omonima ‘ndrina, catturato in un casolare isolato nelle campagne di Maida dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Calabria”.



Era sfuggito alla cattura il 19 dicembre 2019 nel corso dell’operazione “Rinascita-Scott” nell’ambito della quale era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa in qualità di promotore della struttura criminale attiva a Maierato e Filogaso. Recentemente, proprio in ragione del suo spessore criminale e della sua perdurante latitanza, è stato inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia.

Oltre un anno di indagini, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per raccogliere anche il più piccolo indizio utile a ricomporre i tasselli di un puzzle complicatissimo. Le attività, iniziate subito dopo l’irreperibilità la notte del 19 dicembre 2019, sono state rese difficoltose dall’estrema mobilità del latitante che, muovendosi su un territorio a lui ben noto, è riuscito abilmente a confondere e coprire le proprie tracce impegnando gli investigatori nell’estenuante attività di ricerca.

Nel corso degli ultimi mesi è stata individuata un’area in cui si riteneva probabile la presenza di Cracolici. Il cerchio intorno al latitante si è così stretto sempre di più sino alla sua individuazione. Cracolici, la notte scorsa è stato sorpreso nel sonno e non ha opposto alcuna resistenza

Durante il periodo di latitanza ha evitato un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione “Imponimento”, eseguita dal Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Catanzaro il 21 luglio 2020.

Cracolici successivamente stato ristretto presso la casa circondariale di Vibo Valentia.