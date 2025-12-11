’Ndrangheta, sequestrati beni riconducibili a due esponenti della cosca Anello

Nei giorni scorsi, militari del Servizio Centrale I.C.O. e del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ai decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Catanzaro

Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura di Catanzaro –

Direzione Distrettuale Antimafia, con cui è stato disposto il sequestro di diverse unità immobiliari,

polizze assicurative e una autovettura, per un valore complessivo di circa 600.000 euro, direttamente e/o indirettamente riconducibili a 2 soggetti, fino all’anno 2019 intranei al gruppo mafioso Arena,

rientranti nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità sociale qualificata”.

I soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari sono stati coinvolti nel 2017 nell’operazione

“Jonny”, in ragione della documentata commistione affaristica tra gli stessi ed il sodalizio nello svolgimento delle attività nel settore del “gaming”.

Difatti, l’attività investigativa aveva ricostruito, peraltro, come la cosca Arena avesse acquisito e

mantenuto una posizione dominante nel settore della raccolta delle scommesse on-line, esercitata anche con modalità illecite. Uno dei soggetti è deceduto durante il processo mentre l’altro è stato

recentemente condannato – non ancora in via definitiva – nel giudizio di rinvio celebrato dinanzi Corte d’Appello di Catanzaro.

I provvedimenti cautelari di prevenzione sono stati adottati dal Tribunale di Catanzaro, sulla base delle articolate indagini economico – patrimoniali coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A., eseguite dagli specialisti della Sezione Misure di Prevenzione – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro e del Servizio Centrale I.C.O., che hanno palesato un’evidente sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità dei proposti ed i redditi dichiarati.

Gli accertamenti dei Finanzieri hanno già condotto all’emissione di analoghi provvedimenti ablativi, nei confronti di altri soggetti coinvolti nella medesima indagine, che hanno determinato il sequestro di ulteriori beni del valore di oltre 9 milioni di euro.

I decreti di sequestro sono stati disposti in attesa del contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, nell’ambito dei relativi procedimenti di prevenzione, volti alla verifica della sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni, che sono ancora in corso.