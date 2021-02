‘Ndrangheta, sequestrati beni a due affiliati alla cosca Iannazzo

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dal Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e dal Procuratore Aggiunto Vincenzo Capomolla, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di prevenzione di beni per un valore di oltre un milione e centosessantamila euro, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura Distrettuale.



Destinatari della misura ablativa sono Francesco Iannazzo e il figlio Emanuele, appartenenti all’omonima famiglia di ‘ndrangheta operante nel territorio di Lamezia Terme e Comuni limitrofi.

I due, esponenti della cosca di ‘ndrangheta confederata “Iannazzo-Cannizzaro-Daponte” di Lamezia Terme, erano stati coinvolti nella nota operazione di polizia denominata “Andromeda”, culminata nel mese di maggio del 2015 con l’esecuzione di numerosi arresti. All’esito del procedimento penale di primo e secondo grado i destinatari dell’odierno provvedimento di sequestro erano stati condannati a pesanti pene detentive perché ritenuti colpevoli, in particolare, di associazione mafiosa.

La famiglia Iannazzo, tra quelle del territorio lametino, caratterizzate da un’idea “tradizionale” di cosca mafiosa, oltre che dedita ai reati ricompresi negli ambiti tradizionali di interesse criminale, ha da sempre costituito un esempio tipico di “mafia imprenditoriale” capace di avvalersi di un fittissimo reticolo di imprese intestate o comunque facenti capo a esponenti della famiglia.

Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del G.I.C.O. (Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, prodromiche all’emanazione del provvedimento di sequestro, hanno consentito di ricostruire in capo ai due soggetti ingenti patrimoni, i cui valori sono risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli stessi e dai loro familiari.

L’intero patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da quattro fabbricati, sei terreni tutti ubicati in Lamezia Terme, un’autovettura e diversi rapporti bancari e/o finanziari, il tutto per un valore complessivo di oltre un milione e centomila euro.