‘Ndrangheta, processo “Helvetia”: 3 imputati assolti in Appello

La Prima Sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduta da Lucia Monica Monaco, ha accolto oggi l’appello proposto dai tre imputati Nazareno Demasi, Cosimo Montagnese e Raffaele Monteleone che erano stati condannati dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Calabria Niccolò Marino, alla pena di 8 anni di reclusione (Demasi), e di 12 anni (Monteleone e Montagnese).



Gli imputati, difesi rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Mario Aloi, Gianfranco Giunta e Salvatore Staiano, sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna di primo grado.

La Corte d’Appello si è riservata il deposito della motivazione.

L’operazione “Helvetia” era nata da alcuni spunti investigativi emersi nella storica indagine “Crimine” ed aveva consentito agli inquirenti di chiedere ed ottenere l’estradizione di diversi cittadini italiani residenti in Svizzera nella zona di Frauenfeld, ai quali si contestava la partecipazione ad una cellula di ‘ndrangheta operante in territorio elvetico, ma pur sempre legata al crimine di Polsi ed alla ‘ndrangheta operante nel territorio di Fabrizia.

Rimane ancora da definire la parte dell’indagine definita in primo grado con il rito ordinario dinanzi il Tribunale di Locri con una sentenza che ha condannato altri 9 imputati a pene che spaziano dai 10 ai 13 anni.

Il giudizio d’Appello, in questo caso è fissato per il prossimo 4 novembre.