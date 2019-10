‘Ndrangheta nelle Preserre, colpo alla cosca Iozzo-Chiefari: le ombre sull’ex sindaco Giuseppe Pitaro

Emerge anche il ruolo dell’ex sindaco di Torre di Ruggiero Giuseppe Pitaro nell’ordinanza di custodia cautelare che ha colpito alcuni esponenti della cosca Iozzo-Chiefari e che vede indagate 29 persone (17 arresti).



A Pitaro viene contestata la fattispecie di concorso esterno all’associazione poiché “seppur non stabilmente inserito nella compagine associativa, l’indagato avrebbe fornito un concreto, specifico e consapevole apporto al sodalizio in questione, agendo in qualità di sindaco del Comune di Torre di Ruggiero dal 2006 al 2015”. Nello specifico, “a fronte del sostegno elettorale fornito da Chiefari, Pitaro avrebbe agevolato le attività economiche della società Euroscavi srl, riferibile al detto gruppo criminale, consentendo alla stessa di realizzare opere per conto del Comune in spregio delle informative antimafia redatte sulla stessa dalla Prefettura di Catanzaro e di Vibo Valentia”. Tra gli episodi che vengono riportati nell’ordinanza vi è il fatto che Pitaro avrebbe fatto salire sul palco in occasione della campagna elettorale Domenico Chiefari, figlio di Antonio “esplicitando pubblicamente l’appoggio della famiglia Chiefari alla propria candidatura”. Inoltre, Pitaro avrebbe proposto Domenico Chiefari quale assessore esterno, incarico poi non accettato, e “successivamente Chiefari veniva assunto in qualità di operaio manutentore e nel 2013 quale agente di polizia municipale”. Rilievo viene dato alle vicende relative alle dimissioni che vengono ricollegate ad un’informativa antimafia della Prefettura di Catanzaro riguardante la società Eurocostruzioni srl, “società riferibile al Chiefari, destinataria di affidamenti di lavori da parte del Comune” che sarebbe stata presa in carico dal segretario comunale ma “sconosciuta” dal sindaco che l’avrebbe “rinvenuta” solo nel 2015. Ad ogni modo, alla luce delle risultanze delle indagini, viene rilevata “l’insussistenza di indizi di colpevolezza tali da superare la soglia di gravità richiesta per l’applicazione della misura cautelare richiesta in riferimento alla fattispecie di contestazione”. In sostanza: “gli elementi indiziari prospettati, seppur meritevoli di approfondimento, evidenziano senza dubbio una anomala contiguità dell’indagato con gli interessi della famiglia Chiefari, con particolare riferimento alla gestione degli affidamenti di lavori alle società agli stessi riconducibili, ma non sono allo stato, idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria per come prospettata in riferimento alla fattispecie in contestazione”.