‘Ndrangheta nel business dei rifiuti: sequestrati beni per 13 milioni di euro

Nella giornata di ieri, a Reggio Calabria e Villa San Giovanni, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura, ad esito di una complessa attività investigativa di natura patrimoniale coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia – diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri – ha eseguito il decreto di sequestro beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale nei confronti di L.V.R. e B.F..



Il provvedimento è stato adottato su richiesta del Procuratore della Repubblica Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Procuratore della Repubblica Giulia Pantano. Trae origine dal procedimento nel cui contesto il 6 ottobre 2017 è stata eseguita dalla Squadra Mobile una ordinanza di custodia cautelare convenzionalmente nota come Operazione “Metauros” e dagli ulteriori sviluppi investigativi che hanno permesso al Tribunale di riconoscere la pericolosità sociale dei due soggetti e di applicare la misura del sequestro.

Gli accertamenti originari avevano disvelato il forte interesse della ‘ndrangheta, nel business legato al “ciclo dei rifiuti”, svelando come la costruzione e la gestione dell’unico termovalorizzatore presente in Calabria, localizzato in Gioia Tauro, fosse sottoposto al continuo condizionamento delle organizzazioni criminali mafiose attive sul territorio di ubicazione.

L.V.R., titolare di una società e di altra riconducibile al ciclo dei rifiuti, è stato tratto in arresto per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e plurime condotte estorsive, attualmente sottoposto al giudizio del Tribunale di Palmi, è stato riconosciuto – secondo il giudizio della Corte di Cassazione – come “il collettore delle mazzette da destinare alle cosche ‘ndranghetiste egemoni sul territorio di Gioia Tauro e Siderno ( rispettivamente Piromalli e Commisso ) attraverso il meccanismo della sovrafatturazione delle prestazioni al fine di creare il ‘nero’ per il versamento del pizzo da parte delle imprese, ottenendo in cambio il riconoscimento di una posizione di monopolio del comparto del trasporto dei rifiuti dagli stabilimenti industriali esistenti in Calabria”.

B.F. è stato tratto a giudizio per il delitto di concorso in estorsione, ma poi assolto con formula “perché il fatto non sussiste”, anche se il Giudice per l’Udienza Preliminare ha considerato acclarato e dimostrato il suo inserimento nel meccanismo estorsivo ideato e gestito da L.V. quanto meno fino al 2012. La Sezione Misure di Prevenzione, in forza dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, ha rivalutato il quadro indiziario enucleato nei suoi confronti, anche alla luce di ulteriori ed attuali elementi dimostrativi del suo coinvolgimento, mediante due società a lui riconducibili, in un rodato sistema di triangolazione di rapporti con il gruppo L.V. volto al riciclaggio di proventi illeciti, acquisiti attraverso la emissione di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito della sottrazione e della vendita abusiva di carburanti.

Le indagini patrimoniali hanno dimostrato che entrambi erano riusciti, con il profitto derivante dalla gestione delle attività illecite, ad accumulare ingenti risorse finanziarie, sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, che reinvestivano nell’acquisto di terreni, società e beni immobili, intestati – al fine di eludere la normativa antimafia – ai propri familiari o a soggetti terzi.

Con l’odierno provvedimento di prevenzione la citata Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di 9 unità immobiliari, 4 appezzamenti di terreno, 2 veicoli, dei relativi conti correnti e rapporti finanziari, nonché delle predette società ai medesimi riconducibili.

Il valore del patrimonio sequestrato ammonta a circa 13 milioni di euro.