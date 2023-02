‘Ndrangheta: morto il boss Giuseppe Nirta

Pochi giorni fa il ricovero a causa di difficoltà di natura cardiaca cui ha fatto seguito il decesso: Giuseppe Nirta, 83enne di San Luca, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, ritenuto tra i personaggi apicali della ‘ndrangheta, è spirato a Parma.

Meglio conosciuto come “Versu”, si trovava ristretto nella sezione di alta sicurezza del penitenziario cittadino da sette anni. Era stato catturato a Locri già nel 2008. Ritenuto il boss dell’omonimo clan alleato con gli “janchi” della famiglia Strangio, era padre di Giovanni Luca Nirta, bersaglio del commando di sangue che il 25 dicembre 2006 scatenò l’azione delittuosa costata la vita a Maria Strangio, assassinata per sbaglio, consorte di Nirta e mamma di tre figli piccoli. Nella circostanza riportò ferite anche un nipotino di Maria Strangio, di appena cinque anni. Un evento da cui originò la vendetta consumata nella sera di Ferragosto dell’anno successivo a Duisburg, sul territorio tedesco. Un eccidio efferato anche per i canoni criminali della ‘ndrangheta. Morirono in sei: il 39enne Sebastiano Strangio, il 25enne Marco Marmo, il 22enne Francesco Pergola, il 20enne Marco Pergola, il 18enne Tommaso Venturi, il 16enne Francesco Giorgi. Avevano appena lasciato il ristorante “Da Bruno, appartenente a Sebastiano Strangio: è lì che furono trucidati dai due sicari in attesa che terminasse la cena di festeggiamento per il raggiungimento della maggiore età di Tommaso Venturi.