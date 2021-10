‘Ndrangheta. L’ex assessore regionale Talarico condannato a 5 anni di reclusione

Cinque anni di reclusione: è la condanna inflitta dal Giudice dell’Udienza Preliminare Simona Manna a Francesco Talarico, ex presidente del Consiglio regionale ed assessore al Bilancio nella consiliatura terminata anzitempo a causa della prematura scomparsa della presidente Jole Santelli. Sottoposto agli arresti domiciliari perché implicato nell’indagine denominata “Basso Profilo” che riguardava sospette convergenze di interessi fra clan della ‘ndrangheta crotonese, esponenti politici ed imprenditori, è stato ritenuto responsabile, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Non è stato, però, riconosciuto colpevole di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso.

Quattro gli anni comminati ad Antonino Pirrello, proprietario di “Puliservice”, al quale era stato addebitata l’associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso). Punito Tommaso Rosa, che recentemente ha avviato la collaborazione con la giustizia e considerato personaggio di spicco della cosca di Roccabernarda capeggiata da Antonio Santo Bagnato. Carmine Falcone, ritenuto il promotore della locale di San Leonardo di Cutro e, per questo, gravato della contestazione di associazione mafiosa, ha ricevuto una pena pari a 14 anni di reclusione. E’ stata, invece, disposta l’assoluzione, peraltro richiesta dal Pubblico Ministero, nei confronti di Luciano Basile, Amministratore Delegato di Sicurtransport spa, azienda che si occupa di fornire servizi di vigilanza privata, e che rispondeva dell’accusa di traffico di influenze illecite); del notaio catanzarese Rocco Guglielmo (falso ideologico) e di Rodolfo La Bernarda (corruzione e traffico di influenze illecite aggravato dal metodo mafioso).