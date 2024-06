’Ndrangheta ed elezioni regionali 2020 e 2021: 11 arresti

In data odierna i Carabinieri del ROS- con l’ausilio di quelli del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Squadrone eliportato “Cacciatori” Calabria – hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 soggetti ( di cui 7 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), indagati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati elettorali, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.