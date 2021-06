‘Ndrangheta e massoneria deviata, i 5 Stelle a difesa del Procuratore Bruni: “A nessuno consentiremo di allontanare il magistrato dalla Procura di Paola”

«Interrogheremo il governo sul contenuto di un’intercettazione da cui emerge un piano di due indagati eccellenti, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Paola sulla massoneria deviata, che a quanto pare si stavano organizzando per allontanare il Procuratore Pierpaolo Bruni tramite imprecisate iniziative presso il Consiglio superiore della magistratura». Lo affermano, in una nota, i deputati M5S Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito, che sottolineano:

«Confermiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza al procuratore di Paola, che sta coordinando inchieste della massima importanza, le quali hanno consentito di accertare stretti e pericolosi intrecci tra ambienti massonici e criminalità organizzata. Il procuratore Bruni è sempre stato coraggioso e rigoroso, svolgendo il suo ruolo con grande professionalità e determinazione. A nessuno consentiremo di allontanarlo, per cui su questa vicenda andremo sino in fondo». «In Calabria – concludono Parentela e D’Ippolito – le Procure stanno facendo saltare un ampio sistema di potere che, per quanto venuto fuori da numerose inchieste, ha peraltro forti collegamenti con pezzi della politica. I calabresi non possono più subire ingiustizie e trame d’affari che provocano povertà, emigrazione e carenza di diritti».