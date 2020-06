‘Ndrangheta e assunzioni: i NOMI dei politici coinvolti

Tredici le figure indagate nel contesto dell’operazione “Helios” condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria supportati dal Reparto Operativo Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria–Direzione Distrettuale Antimafia.

Si tratta di Domenica Catalfamo, dirigente della Città metropolitana ed attualmente assessore regionale ad Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità; Armando Neri, vicesindaco di Reggio Calabria, assessore alle risorse umane, Patti per il Sud; Armando Neri, vicesindaco di Reggio Calabria con deleghe ad Affari Generali e Risorse Umane, Servizi Demografici e Decentramento, Organizzazione e Qualità dei Servizi Comunali, Patti per il Sud, Attuazione del Programma politico e Rapporti con i sindacati; Antonino Castorina, capogruppo PD in Consiglio comunale e consigliere metropolitano con deleghe a Bilancio, Politiche Internazionali e Comunitarie, Politiche per l’Immigrazione, Politiche Giovanili, Rapporti con gli Enti Locali, Rapporti con la Conferenza Metropolitana e con i Territori, Formazione Professionale e Polizia Metropolitana, Edilizia Scolastica e Programmazione della Rete Scolastica, Istruzione, Università e Ricerca; Giovanni Muraca, assessore comunale con deleghe ad Ambiente, Monitoraggio ambientale, Aumento raccolta differenziata; Rocco Albanese, consigliere comunale; Filippo Quartuccio, consigliere comunale e consigliere metropolitano con delega alla Cultura; Giovanni Nucera, ex consigliere regionale e provinciale; Fabio Scionti, sindaco di Taurianova; Claudio Nardecchia, Amministratore Delegato AVR; Enzo Romeo, responsabile generale dell’area Calabria; Veronica Caterina Gatto, Settore servizi ambientali, Francesco Antonio Purrone e Giglio Geonese, dipendenti di Avr e Autostrade service e servizi del territorio.