’Ndrangheta, catturato Edgardo Greco: il killer era latitante da 17 anni

Oggi, 2 febbraio, a Saint Etienne, in Francia, nei confronti di Edgardo Greco, in stato di latitanza fin dall’ottobre del 2006, è stata data esecuzione al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro il 16 maggio 2014, in relazione all’ordine di carcerazione, datato 4 aprile 2014, per la esecuzione della pena dell’ergastolo a carico di Edgardo Greco, in ordine al duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo consumato a Cosenza il 5 gennaio 1991 e per il tentato omicidio di Emiliano Mosciaro avvenuto in Cosenza il 21 luglio 1991, maturato nell’ambito della guerra di mafia, fra la cosca sinteticamente definita “Pino-Sena” e quella sinteticamente definita “Perna – Pranno”, che ha insanguinato il territorio cosentino nei primi anni 90.



Edgardo Greco è stato individuato a Saint Etienne, all’esito dell’attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, in specifici procedimenti riguardanti la procurata inosservanza della pena, e svolta dai Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Cosenza, che nella fase finale hanno operato congiuntamente a personale delle unità catturandi (FAST) italiana e francese e dell’Unità I-CAN dello SCIP del Ministero dell’Interno.