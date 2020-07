‘Ndrangheta: catturati 6 affiliati, sospesa una dipendente comunale

Stamattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari e contestuale decreto di sequestro preventivo nei confronti di 6 persone (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), nonché una misura interdittiva personale (sospensione per 12 mesi dall’esercizio di pubblico ufficiale o servizio) e una misura di sequestro preventivo delle quote di partecipazione e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale riguardante una impresa di onoranze funebri con sede in Reggio Calabria.

Le misure emesse dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, Antonino Foti, su richiesta dei Sostituti Procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia Diego Capece Minutolo e Stefano Musolino, nei confronti di sette persone, una delle quali, una donna, dipendente del Comune di Reggio Calabria, destinataria della misura interdittiva.