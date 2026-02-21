‘Ndrangheta: catturate 7 persone sospettate di essere affiliate alla cosca Commisso

Il 17 febbraio, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del

Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell’ambito di cooperazione internazionale di

polizia con l’F.B.I. americana, ha dato esecuzione a un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di 7

soggetti, ritenuti affiliati alla cosca Commisso di Siderno e responsabili, a vario titolo, di

associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

Contestualmente è stato eseguito un provvedimento di sequestro delle quote sociali di un’impresa edile di cui è titolare uno degli indagati.



Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha emesso, a carico di tutti gli indagati, una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’indagine si colloca nel quadro di una serie di attività investigative sviluppate negli anni dalla Procura

della Repubblica di Reggio Calabria e condotte dal ROS finalizzate a ricostruire gli assetti complessivi

della ‘ndrangheta, comprenderne i meccanismi di funzionamento ed individuarne le proiezioni extra

calabresi ed extra nazionali.

Le investigazioni, da cui sono scaturiti i provvedimenti precautelari e cautelari, sono state avviate, in

particolare, sulla base degli esiti di numerosi procedimenti penali della Procura della Repubblica di

Reggio Calabria che hanno accertato la centralità della Locale di ‘ndrangheta di Siderno nell’ambito delle

dinamiche criminali locali e soprattutto internazionali, per essere quindi orientate a ricostruire il rapporto

della Locale di ‘ndrangheta di Siderno stesso con le proprie proiezioni in aree di insediamento non

tradizionale, segnatamente negli Stati Uniti e in Canada.

Le attività investigative hanno riguardato “Siderno Group of organized Crime”, ossia quello che

secondo la magistratura canadese è, almeno sin dagli anni ’70, « … una organizzazione criminale su base

mafiosa, con ramificazioni in Canada, negli USA ed in Australia, stati verso cui è convogliata in

prevalenza nel passato l’emigrazione Calabrese». Tale organizzazione è stata così definita poiché è da

Siderno, in provincia di Reggio Calabria, e da altri centri vicini (Gioiosa Jonica, Mammola, Sinopoli,

Fiumara, Marina di Gioiosa, Gioiosa Jonica, Sant’Ilario dello Jonio etc.) che proviene la gran parte degli

affiliati all’organizzazione.

In proposito, numerose sono state le pronunce che, nel tempo, hanno documentato l’operatività di tali proiezioni della ‘ndrangheta. Si tratta di strutture, quelle attive fuori dalla Calabria (in vari Paesi europei ed extra-europei), che operano in un rapporto di larga autonomia operativa, ma di dipendenza organizzativa rispetto alle omologhe Locali calabresi (che hanno generato le proiezioni) e dall’organo di vertice denominato “Provincia”.

Dunque, le compagini criminali radicate in aree diverse dalla Calabria (sia in Italia che all’estero) costituiscono delle proiezioni della ‘ndrangheta presente in Calabria, da cui mutuano gli schemi organizzativi e le regole di funzionamento necessarie a governare il comportamento dei singoli affiliati ed

il funzionamento delle articolazioni stesse.

Muovendo da queste premesse, l’interesse investigativo si è concentrato sui soggetti ritenuti intranei alla

cosca Commisso, operanti a Siderno, per poi concentrarsi sui profili internazionali.

Per tale ragione il ROS ha sviluppato le indagini nell’ambito di una prolungata, ininterrotta, complessa e

proficua cooperazione internazionale di polizia – dipanatasi tra il 2019 e il 2025 – con il Federai Bureau of

Investigation americano (FBI), che ha fornito un ampio supporto al Raggruppamento Operativo Speciale

Carabinieri permettendo, così, di comprendere le relazioni criminali che legano la Locale di ‘ndrangheta

di Siderno con le sue proiezioni estere.

Nel complesso quadro investigativo, l’indagine ha consentito di confermare ulteriormente

esistenza ed operatività della Locale di ‘ndrangheta di Siderno, nonché la sua centralità nelle dinamiche

criminali internazionali, in particolare negli Stati Uniti e in Canada. Sono stati, poi, acquisiti numerosi

elementi comprovanti l’esistenza della ‘ndrina di Contrada Mirto, sub-articolazione della Locale di

‘ndrangheta di Siderno.

È pure emersa la primazia della cosca Commisso ramo “Scelti” all’interno della Locale di ‘ndrangheta

di Siderno al cui vertice si ritiene trovarsi Antonio Commisso, 46 anni (posizione assunta stante il

concomitante stato di latitanza in Canada del padre Francesco, 70 anni, e lo stato di detenzione dello zio

Giuseppe 79 anni).

Di straordinario rilievo sono le acquisizioni sul fronte statunitense. È stato, infatti, oggetto di

investigazioni Frank Albanese, residente negli Usa, ritenuto membro della struttura organizzativa

della cosca Commisso e dirigente della proiezione dell’articolazione di ‘ndrangheta stabilmente

operante in Albany, nello Stato di New York. In particolare, allo stesso è stato contestato lo svolgimento

di un ruolo di stabile raccordo tra la Locale di ‘ndrangheta di Siderno e le proiezioni di Albany, e

quella canadese, e l’assicurazione di un costante collegamento tra le varie articolazioni. Allo stato, Albanese gestirebbe lo scambio informativo tra i componenti apicali e gli associati, offrendo

sostegno materiale e morale ai soggetti latitanti in Canada, curando le relazioni tra la ‘ndrangheta ed altre

associazioni criminali operanti tra Italia e Stati Uniti.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.