E’ accusato di concorso esterno in associazione mafiosa un sovrintendente della Polizia, in passato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Crotone e tratto in arresto stamane.

A condurre l’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono stati i colleghi poliziotti. Gli viene contestata la circostanza che avrebbe riferito ad un soggetto appartenente al clan di Papanice notizie riservate in merito ad arresti che sarebbero scattati di lì a poco.