‘Ndrangheta: arrestati tre sospetti affiliati a clan con interessi economici in noti esercizi commerciali sul lungomare di Crotone

I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Crotone – impegnati con un dispositivo operativo composto da oltre 30 militari coadiuvati da unità cinofile – hanno dato esecuzione, nelle prime ore della mattina del 10 dicembre, a un ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre soggetti ritenuti a vario titolo appartenenti o collegati ad un sodalizio delinquenziale operante nella provincia di Crotone, ma con proiezioni in altre province calabresi e nazionali.

L’attività ha portato alla irrogazione delle misure cautelari personali della custodia in carcere e degli arresti domiciliari a carico dei tre indagati, per associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tutti aggravati dall’aggravante mafiosa), nonché all’esecuzione di sequestri preventivi, ossia all’applicazione di una misura cautelare reale, finalizzata alla confisca, nei confronti di beni e utilità di cui gli indagati non possano giustificare la provenienza e di cui risultano essere – anche per interposta persona fisica o giuridica – titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, o alla propria attività economica.

In particolare i sequestri hanno riguardato società, ditte individuali, immobili, rapporti bancari, autoveicoli e motoveicoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla Procura distrettuale, l’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista ha operato attraverso una capillare ramificazione nel settore del food e beverage, con interessi economici in noti esercizi commerciali situati sul lungomare crotonese. Le indagini hanno evidenziato l’impiego di articolate schermature societarie e di prestanome finalizzati a eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale, la quale colpisce le concentrazioni di ricchezza accumulate nel tempo dalla criminalità organizzata, nonché il ricorso a condotte tipiche del metodo mafioso, caratterizzate – secondo gli elementi acquisiti – da comportamenti intimidatori e minacciosi diretti a consolidare un assetto di oligopolio commerciale nel settore di riferimento.