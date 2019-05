‘Ndrangheta, anche Mario Chindemi sul luogo dell’agguato in cui fu uccisa una donna e ferito gravemente Demetrio Logiudice

Nella giornata del 21 maggio scorso, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria – a conclusione di un secondo segmento di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa, per l’omicidio di Fortunata Fortugno e il tentato omicidio di Demetrio Logiudice avvenuti all’interno del Torrente Gallico il 16 marzo dello scorso anno, a carico di Mario Chindemi, 51 anni, sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 4 luglio 2018, per altri gravi reati, nell’ambito dell’Operazione “De Bello Gallico”.



In occasione dell’esecuzione di tale fermo di indiziato di delitto – emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria a carico di Paolo Chindemi, Mario Chindemi, Ettore Bilardi e Santo Pellegrino, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione mafiosa, porto e detenzione di armi da fuoco e altri delitti aggravati dalle modalità mafiose, e a carico del solo Paolo Chindemi in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di Fortunata Fortugno e del tentato omicidio di Demetrio Logiudice – i tecnici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, in ausilio agli investigatori della Squadra Mobile, hanno prelevato le impronte (anche palmari) degli indagati, per confrontarle successivamente con un’impronta rinvenuta sullo sportello posteriore destro dell’autovettura Volkswagen Touareg di Demetrio Logiudice a bordo della quale, sul sedile posteriore, si trovavano le vittime al momento dell’agguato.

La comparazione delle impronte ha consentito di accertare che quella papillare (palmare) rinvenuta sul Touareg in occasione del compimento dell’azione delittuosa del 16 marzo 2018, corrispondeva all’impronta della mano sinistra di Mario Chindemi, zio di Paolo Chindemi, sicché doveva dedursi, sostengono gli inquirenti, che anch’egli era presente, assieme al nipote Paolo, al momento dell’agguato all’interno del Torrente di Gallico.

A fare luce sull’efferato delitto di sangue fu la Squadra Mobile reggina, sotto le direttive dei Sostituti Procuratori Walter Ignazitto e Diego Capece Minutolo, della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, attraverso la minuziosa analisi di un’imponente mole di immagini acquisite, nei giorni immediatamente successivi al duplice delitto, dagli impianti di videosorveglianza – per centinaia di ore di filmati passati letteralmente sotto la lente dagli inquirenti – e i riscontri ottenuti dai servizi di osservazione e controllo del territorio che hanno consentito agli investigatori della Sezione Omicidi non solo di ricostruire le fasi dell’incontro delle vittime, ma anche di individuare nell’Audi Sportback, in uso a Paolo Chindemi, l’autovettura utilizzata dal killer la sera del 16 marzo dello scorso anno, per compiere prima il sopralluogo e subito dopo l’agguato in cui Fortunata Fortugno fu colpita a morte e Demetrio Logiudice fu gravemente ferito.

Molteplici attività tecniche di intercettazione ambientale e veicolare disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria hanno consentito agli investigatori della Polizia di Stato di raccogliere ulteriori e pregnanti elementi che, in combinazione con quelli già acquisiti dagli impianti di videosorveglianza con riferimento al mezzo utilizzato dal killer per compiere l’agguato, sono andati a comporre un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico di Paolo Chindemi.

L’impronta di Mario Chindemi, lasciata sullo sportello posteriore sinistro del Touareg di Demetrio Logiudice, ha condotto da subito gli investigatori a svolgere un nuovo e più approfondito esame dei numerosissimi video relativi alle sera del 16 marzo 2018, al fine di accertare se vi fosse qualcuno sui sedili posteriori dell’Audi A3 di Paolo Chindemi. All’esito dell’accurata analisi il 19 luglio scorso è stato isolato un fotogramma relativo alle fasi poco prima dell’agguato dal quale si notava una sagoma sul sedile posteriore lato sinistro, dietro il conducente.

Le nuove emergenze investigative, non solo si sono incastrate perfettamente nel quadro indiziario posto a sostegno del fermo eseguito il 4 luglio con l’Operazione “De Bello Gallico”, ma hanno permesso di attribuire ancora maggiore valenza e convergenza a tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini.

Alcuni mesi dopo l’esecuzione della medesima operazione di polizia, nel corso delle dichiarazioni rese agli inquirenti, Mario Chindemi ha ammesso di essere stato presente sul luogo del duplice fatto di sangue il 16 marzo 2018 e di averne preso parte.

Le faticose indagini condotte anche dopo l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto nel mese di luglio 2018, hanno portato nella giornata di ieri il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a disporre, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, l’applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di Mario Chindemi, in relazione all’omicidio di Fortunata Fortugno, al tentato omicidio di Demetrio Logudice e alla detenzione e porto in luogo pubblico della pistola a tamburo con cui sono stati posti in essere i fatti di sangue.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita a carico di Mario Chindemi nella giornata del 21 maggio, nel carcere dove è detenuto.