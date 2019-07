‘Ndrangheta, all’alba catturato a Nicotera esponente del clan Mancuso

È in corso un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tropea, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, per l’esecuzione di un decreto di fermo a carico di due persone accusate in concorso tra di loro di estorsione. In manette sono finiti un esponente apicale della famiglia di ‘ndrangheta dei Mancuso e un suo sodale.

I particolari dell’inchiesta verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia (alla presenza del Procuratore della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri)