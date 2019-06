“’Ndrangheta 2.0: Una multinazionale del crimine”: a Caraffa il convegno per cercare di “rialzare la testa”

Si svolgerà venerdì 28 giugno, alle ore 17:00, presso la sala consiliare “A. Santo” del Comune di Caraffa di Catanzaro il convegno sul tema: “’Ndrangheta 2.0: Una multinazionale del crimine”.

L’ iniziativa, promossa da Fabio Mercaldo, laureando in Scienze Politiche presso l’Università della Calabria, mira a sensibilizzare la cittadinanza su diversi temi quali lotta alla ‘ndrangheta e il contrasto alla corruzione, dando formalmente inizio ad una nuova primavera di giustizia e legalità.

Interverranno, in qualità di relatori:

Antonio Giuseppe Sciumbata – Sindaco Comune Caraffa di Catanzaro

Fabio Mercaldo – Organizzatore

Arturo Bova – Presidente della Commissione Speciale contro la ‘Ndrangheta

Marisa Manzini – Procuratore Aggiunto presso Procura di Cosenza

Elvira Iaccino – Referente del coordinamento provinciale di Libera

Giuseppe Brugnano – Segretario nazionale FSP Federazione Sindacale di Polizia

Modera l’incontro:

Francesco Graziano – Giornalista

“In una terra dove chi parla deve stare muto e chi sta muto parla con gli occhi – ha affermato Fabio Mercaldo – è di fondamentale importanza alzare la voce, farsi sentire, non stare al gioco di chi vorrebbe che stessimo muti.

Spero di vedervi tutti presenti al convegno per dimostrare che esiste ancora una Calabria che lotta; una Calabria che non si riconosce in quello stereotipo che ci vorrebbe dipingere come un popolo di mafiosi, omertosi ed ignoranti; una Calabria che, finalmente, rialza la testa”.