‘Ndrangheta: 12 misure cautelari a carico del clan di Piscopio

Stamane personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento applicativo di misura cautelare adottato il 13 luglio dal Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di dodici imputati, dopo il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, non definitiva, con la quali gli imputati sono stati condannati, rispettivamente, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. ovvero per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso.

Si tratta di un provvedimento cautelare adottato a seguito della sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale, celebrato in primo grado, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia e, quindi, non definitiva, nel processo che ha avuto ad oggetto la contestazione associativa relativa all’articolazione ‘ndranghetistica denominata “Locale di Piscopio” – operante sul territorio delle frazioni vibonesi di Piscopio, Longobardi e Bivona, Vibo Marina e Porto Salvo, nonché la contestazione associativa relativa al sodalizio finalizzato al traffico di sostanza stupefacente, e i reati ad esse connessi. Nello specifico, per cinque imputati, per i quali è intervenuta, in primo grado, la sentenza, non definitiva, di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis, del Codice Penale., è stata adottata dal Tribunale la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per sette imputati, per i quali è intervenuta, in primo grado, la sentenza, non definitiva, di condanna per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso, è stata adottata dal Tribunale la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.