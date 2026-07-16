Navi dei veleni, il PD Calabria promuove un incontro pubblico sulla riapertura dell’inchiesta parlamentare

La riapertura dell’inchiesta parlamentare sulle navi dei veleni da parte della Commissione Ecomafie sarà al centro dell’incontro pubblico promosso dal Partito Democratico della Calabria, in programma lunedì 20 luglio, alle 17.30, nella Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.

L’iniziativa si inserisce nel programma degli appuntamenti assembleari promossi dal partito regionale e intende rilanciare l’attenzione su una vicenda che continua a rappresentare una delle pagine più controverse della storia ambientale italiana e che interessa direttamente la Calabria, con l’obiettivo di approfondire il nuovo lavoro d’indagine della Commissione parlamentare Ecomafie, le questioni ancora aperte e le prospettive dell’inchiesta.

Ad aprire i lavori sarà Nicola Irto, segretario regionale del PD Calabria e componente della Commissione parlamentare Ecomafie.

Interverranno Enza Rando, relatrice dell’inchiesta parlamentare sulle navi dei veleni nella Commissione Ecomafie; Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria; Claudio Cordova, giornalista e scrittore; Paolo Orofino, giornalista; Massimo Clausi, giornalista; Sandro Ruotolo, parlamentare europeo.

L’incontro offrirà un’occasione di confronto sul percorso avviato dalla Commissione Ecomafie per fare piena luce sulla vicenda, accertare eventuali responsabilità ancora da chiarire e rafforzare l’impegno delle istituzioni nella difesa dell’ambiente, della salute pubblica e del diritto alla verità.

Il programma delle iniziative assembleari del Partito Democratico della Calabria proseguirà il 30 luglio a Gioia Tauro con un appuntamento dedicato al tema del fine vita. I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti nei prossimi giorni.