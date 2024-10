Nascondeva una pistola nel portabagagli: arrestato un 23enne

Un giovane crotonese di 23 anni è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, per detenzione illegale di una pistola clandestina, e segnalato al Prefetto per detenzione di droga per uso personale.



Gli agenti della Volante, nel corso dell’attività di controllo del territorio nel quartiere Tufolo, hanno fermato una autovettura, per procedere ad una ordinaria verifica.

Il conducente del veicolo ha mostrato sin da subito segni di nervosismo, per cui gli agenti, ritenendo che il giovane occultasse illecitamente qualcosa, hanno proceduto al controllo dell’automezzo, che ha consentito di rinvenire una pistola semiautomatica calibro 9, con matricola abrasa.

L’arma, completa di serbatoio contenente 8 cartucce, era nascosta nel portabagagli, nel vano che accoglie la ruota di scorta, e perfettamente funzionante, come accertato dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica; inoltre, sono state rinvenute due dosi di stupefacente, cocaina e hashish, detenute per uso personale.

Pertanto, il materiale rinvenuto è stato sequestrato, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco e di munizioni, nonché per ricettazione della stessa, ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.