Nascondeva kalashnikov e munizioni nel bagagliaio dell’auto: arrestato un 74enne

A Condofuri San Carlo, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, un 74enne del luogo.



In particolare, nel corso di una perquisizione veicolare eseguita sull’autovettura risultata nella disponibilità dell’uomo, i militari hanno rinvenuto un fucile d’assalto automatico AK-47 “Kalashnikov” calibro 7,62×39 millimetri con relativo caricatore contenente 20 munizioni calibro 7,62 nonché ulteriori 29 munizioni del medesimo calibro, occultati all’interno di un sacco riposto nel bagagliaio.

L’ arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti balistici finalizzati ad accertare se il fucile sia stato impiegato in precedenti delitti.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale