Nascita di “Italia Viva” a Serra, Lagrotteria: “Scommettere sui giovani è sempre un segnale positivo”

“Esprimo apprezzamento per la nascita a Serra San Bruno del gruppo di Italia Viva, riconoscendo il coraggio di scommettere sui giovani, sulla loro voglia di lavorare per il bene della comunità e sul loro entusiasmo”.

È il commento alla notizia della designazione del coordinamento cittadino del partito renziano dell’ex vicesindaco Walter Lagrotteria, che guarda con positiva curiosità “alla ripresa dell’interesse delle nuove generazioni verso la politica”. “È sicuramente un segnale incoraggiante – afferma l’esponente politico – la volontà di impegnarsi per il territorio da parte di giovani che si stanno facendo strada anche dal punto di vista sociale e professionale e che intendono mettersi a disposizione per contribuire, con le loro idee e le loro azioni, al processo di sviluppo locale”. Lagrotteria sostiene infine che “il confronto politico è sempre necessario per migliorare la qualità della democrazia e il sorgere di questo gruppo carico di energia, in questo senso, è certamente di buon auspicio”.