Nasce VisitBisignano.it: tra scoperte, emozioni e apprendimento

Una nuova declinazione del concetto di borgo che passa attraverso la valorizzazione e promozione dei luoghi.

VisitBisignano.it è anche questo, un portale dedicato alla Città di Bisignano, alle sue bellezze e alla sua storia, che è online da lunedì 10 maggio e, attraverso i social, sarà possibile conoscere tutte le curiosità circa uno tra i più suggestivi borghi della Calabria.



Lo scopo del portale è quello di ricreare un’offerta turistica efficace, affiancando le istituzioni e le comunità stesse, stimolando nuove forme di turismo in un raggio sempre più ampio.

In quest’ottica, un ruolo fondamentale sarà quello rivestito dal web e dai social network che veicoleranno meglio le bellezze e le curiosità dei luoghi, tra storia e paesaggi.

“Il portale web e i relativi canali social come Facebook, Instagram e YouTube – dichiara Marcello Prezioso, consigliere delegato al Marketing Territoriale e Turismo della Città di Bisignano – racconteranno il borgo, la sua storia e le sue tradizioni, in un modo sempre nuovo allo scopo di incuriosire potenziali turisti e visitatori.

Visitbisignano.it è frutto di una serie di piccoli progetti, ideati e messi in atto per la promozione e valorizzazione del borgo Città di Bisignano, volti a creare turismo esperenziale ed enogastronomico.

Oggi i viaggiatori sono alla ricerca di borghi dove incontrare persone vere con le quali condividere un’esperienza, partecipando attivamente e in prima persona alle attività locali, vivendo momenti di vita quotidiana del territorio che visitano.

Il potere delle relazioni – conclude Marcello Prezioso – si esprime attraverso l’operato delle comunità che cooperano in modo innovativo restituendo nuova vita ai loro luoghi, creando nuovi percorsi di sviluppo locale e opportunità di lavoro che diventano la chiave di rilancio economico dell’intero territorio”.

Il progetto, pronto a prendere il via, è stato studiato per raccontare un luogo adatto a chi vuole vivere un’esperienza fatta non solo di scoperta, ma anche di emozioni e di apprendimento.