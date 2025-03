Nasce un nuovo movimento politico a Serra: “Eranova”

“Serra San Bruno, il paese che amiamo, che ci ospita, che ci ha forgiato. Una fiera comunità con i suoi costumi e le sue tradizioni. Una popolazione che ha costruito la Serra San Bruno che conosciamo, quella delle Chiese, della Certosa, dei vicoli e del centro storico, quella degli artisti, artigiani, carbonai, operai, poeti e intellettuali. Madre di medici, architetti, imprenditori e professionisti che ci danno lustro nel mondo intero”. Sono queste le premesse di una nota diffusa dal nascente gruppo “Eranova”, costituito da “donne e uomini che vivono intensamente la nostra comunità e che, assieme, hanno deciso di percorrere un cammino”. Ne fanno parte Valeria Giancotti, Jlenia Tucci, Lucia Rachiele, Mariella Randò, Cosimo Polito, Fiorindo Franco, Bruno Albano, Giuseppe Iervasi, Luca Rullo, Luigi Vinci, Sergio Gambino e Raffaele Calabretta

Dalla considerazione iniziale scaturisce il simbolo che è “l’immagine dell’esperienza che prende per mano la nuova vita… la speranza”. Si tratta di “un percorso condiviso per migliorare, valorizzare e dare ulteriore lustro alla nostra amata terra”. “Tutti conosciamo – riflettono i componenti del movimento – quella che è l’amara situazione economica e sociale che ci circonda sia a livello regionale che nazionale e, ancora più grave, a livello mondiale, solo un’azione comune volta a creare economia intorno a Serra può fermare il lento e inesorabile processo di spopolamento”.

Questi esponenti si presentano come “persone che hanno un solo comune denominatore, una sola volontà condivisa, quella di consegnare ai nostri e ai vostri figli un paese migliorato, vivo, pulsante”. L’idea base è che “solo l’unità del paese, solo la collaborazione, solo questa empatia possono segnare la strada creando una inversione di rotta”. Sul perché tanti giovani lasciano la loro terra d’origine la risposta è che “possono farlo per scelta, ma non per bisogno: questo non lo dobbiamo permettere, abbiamo tutti i mezzi, le conoscenze, le professionalità; abbiamo i mestieri, la storia, la grande bellezza, tutto quello che, se uniti, possiamo far fiorire come mai è stato”.

Il movimento sarà ufficialmente presentano con una pubblica iniziativa i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.