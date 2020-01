Nasce “Tra me e te”, il primo singolo di Nicola Gullo

È il primo singolo, ma sta già ricevendo segnali di gradimento sui social e sulle piattaforme di streaming premium. Arrivano soddisfazioni per Nicola Gullo, il 40enne originario di Serra San Bruno, attualmente residente a Marano Principato.



Da ingegnere informatico, ha coltivato la sua passione trasformandosi in autore di testi poetici. Nel 2016 ha pubblicato nel volume “Ponanté”, la mia prima silloge di poesie per i tipi di Aletti Editore. Successivamente ha ricevuto riconoscimenti in concorsi patrocinati dalla scuola autori di Mogol.

“L’idea di scrivere una canzone – sostiene – è partita un anno fa con un testo che richiama un quadro ben particolare: l’attimo di tempo immobile e immutabile in cui finisce una relazione tra due persone. Ne è scaturita una poesia dai toni molto malinconici che ha dato vita al mio primo singolo ‘Tra me e te’, messo in musica presso il Tape Lab studio di Cosenza, con uno stile che è un connubio tra il rap, il pop e l’elettronica minimal”.