Nasce la Pro Loco di Dinami, Di Bella: “Nuova linfa per la crescita del territorio”

“La nascita della Pro Loco rappresenta un passo importante per la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della comunità. Grazie al impegno e alla passione dei promotori, si potranno realizzare iniziative capaci di far crescere e conoscere sempre di più il nostro paese”.

Il sindaco di Dinami, Nino Di Bella, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, porge il proprio ringraziamento al “presidente dell’appena costituita Pro Loco e a tutto il Direttivo, al presidente regionale dell’EPLI, Giuseppina Ieraci, e al Consigliere regionale dell’EPLI, Giuseppe Esposito, per il sostegno, la presenza e la collaborazione che hanno contribuito a rendere possibile questo importante risultato”. Per il primo cittadino “la loro vicinanza istituzionale e umana è un valore aggiunto per tutti noi”.

All’evento inaugurale era presente anche Maria Grazia Sorbara, vicepresidente della Pro Loco di Arena, che ha moderato l’incontro di presentazione ed il consigliere regionale Vito Pitaro, anch’egli ringraziato perché “la sua attenzione verso il territorio rappresenta un segnale concreto di vicinanza e sostegno alle realtà locali”.