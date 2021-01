Nasce “Ionadi Store”, un ponte fra territori e tempi diversi

Un’emozionante storia che arriva dal Sud America, ma che trova le proprie origini nel Sud Italia, a Ionadi precisamente. Una storia fatta di amore per la terra di origine del nonno, Domenico Bertuccio, emigrato a metà del secolo scorso in America e il cui attaccamento al paese natìo è stato evidentemente trasmesso alle nipoti, Jessica e Antonella, che pur essendo nate e cresciute in Argentina, hanno voluto avviare un brand dedicato proprio a Ionadi.



È nato così il “Ionadi Store”, un marchio d’abbigliamento che sta spopolando sui social e la cui popolarità sarà benefica anche per l’attrazione turistica del piccolo borgo in provincia di Vibo Valentia. Una storia che ci porta a viaggiare nei tempi che furono, per ricordare tanti nostri conterranei che hanno lasciato con sacrificio e indubbia sofferenza la propria famiglia e la propria terra alla ricerca di migliori fortune ma che evidentemente, come ci ricordano storie come questa, quella terra non l’hanno mai dimenticata.